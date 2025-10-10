Барса е най-големият длъжник във футбола

Барселона е най-големият длъжник във футбола. Каталунците още не са изплатили 160 милиона евро на три клуба, от които са взели свои актуални звезди.

Байерн има да получава над 20 милиона евро за Роберт Левандовски, който вече трети сезон е в Барселона. Абсурдното е, че не се очаква да бъдат платени до следващото лято, когато договорът на нападателя изтича. Продажбата на Лева беше за 45 милиона евро плюс бонуси. По всичко личи, че Левандовски ще е поредната звезда, потеглила към Саудитска Арабия.

Лийдс, клубът на Илия Груев, има да получава 42 милионо евро за Рафиня. Бразилският национал се превърна в ключов футболист на Барса в последните два сезона и има основна заслуга за титлата. Друг чакащ парите си е Севиля. За Жул Конде каталунците трябва да доплатят още 25 милиона евро.

На този етап няма информация дали Барселона е дадена на ФИФА заради неизплатените си задължения, които могат да доведат до отнемане на лиценза.