Надстрелването между Кейн и Мбапе

Хари Кейн и Килиън Мбапе започнаха дистанционно да се обстрелват. С всеки изминал мач двамата нападатели правят рекорди, а техните Байерн и Реал (Мадрид) са двата най-постоянни отбора в Европа през кампанията. В груповата фаза на Шампионската лига обаче мач между тях няма да има.

Кейн стана първият в историята на Бундеслигата, вкарал 11 гола в първите шест кръга. Случи се при 3:0 като гост на Айнтрахт. Общо през сезона Кейн вече има 18 попадения. Малко по-късно англичанинът се контузи и уплаши Байерн. Оказа се, че няма сериозна травма. От началото на сезона Байерн има 10 поредни победи, което не се е случвало в нито един сезон от влизането в Бундеслигата през 1965 година. Головата разлика на баварците също е впечатляваща 38:8. Веднага след завръщането от Франкфурт футболистите на Байерн отидоха на традициония си ден на Октоберфест, облечени с бававарски кожени къси панталони.

В същото време на испанска земя Мбапе изживява най-добрия си старт на кампания. В първите десет мача от сезона френският нападател вкара 14 гола, което никога не му се е случвало досега. Мбапе се разписа за 3:1 над Виляреал на „Сантяго Бернабеу“. Другите две попадения бяха на изпадналия в криза Винисиус. Президентът Флорентино Перес похвали бразилеца, че е изиграл най-добрия си мач през годината. След като не получи „Златната топка“ през миналата, сега нападателят дори не беше номиниран.

Орелиан Чуамени, сънародник на Мбапе, влезе в клуб 100 на Реал. Той е шестият французин със 100 мача за „кралете“. На първо място е Карим Бензема (439 двубоя), следван от Рафаел Варан (236) и Зинедин Зидан (155).

При всички положения и с новите правила за „Златната топка“ големите фаворити в момента са Кейн и Мбапе. Двата им отбора са лидери в Шампионската лига и националните първенства. Най-важните критерии за трофея на „Франс Футбол“ обаче ще бъдат турнира на шампионите и Мондиал 2026.