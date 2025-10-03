Тежка нощ за Митов и Десподов

Тежка нощ претърпяха националите Димитър Митов и Кирил Десподов. Вратарят на Абърдийн пусна три гола при домакинското 2:3 срещу Шахтьор (Донецк) в груповата фаза от Лигата на конференциите. Стражът е титуляр не само на „доновете“, но и на България.

Също три гола паднаха във вратата на ПАОК, който падна с 1:3 на терена на Селта в Лига Европа. Нападателят Десподов игра до 70-ата минута, а на гърците не стигна факта, че първи вкараха гол във Виго. Третият български легионер в груповата фаза Доминик Янков въобще не беше в групата на Риека, който падна с 0:1 като гост на арменския Ноа. Рефер на двубоя бе Радослав Гидженов.

Вековен срам изживяха феновете на Нотингам. Завърналият се в евротурнирите за първи път от 1995 година тим падна с 2:3 у дома от датския Мидтиланд. Австралийският треньор Анге Постекоглу е първият, който не печели нито един от първите си шест мача. Наставникът спечели Лига Европа с Тотнъм миналия сезон и веднага след това беше уволнен. Феновете на „Сити Граунд“ скандираха за уволнение на Постекоглу, който е вторият треньор на Нотингам след уволнения Нуно Ешпирито Гомеш.

Шокиращ развой имаше и мачът Рома – Лил (0:1). Италианците изпуснаха три дузпи, две от тях на Артьом Добвик. Вратарят Берке Озер беше героят на Лил, който парира и трите удара от бялата точка.

Петима ултраси на Фейенорд пък са арестувани, след като щурмуваха ирландски пъб, в който спокойно си пиеха Фенове на Астън Вила. За отмъщение на терена англичаните спечелиха с 2:0 на стадион „Де Куип“ в Ротердам. Около 3000 фена от Бирмингам подкрлепяха отбора си в Нидерландия.