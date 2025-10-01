Мбапе подгони Меси и Роналдо към рекордите

Мнозина подиграват Килиън Мбапе за титлата на Пари Сен Жермен в Шампионската лига. Суперзвездата на Франция си тръгна, за да види отстрани как отборът печели трофея, а съотборникът му Осман Дембеле - „Златната топка“.

Ситуацията обаче като че ли амбицира Мбапе. Няма нищо по-логично Реал (Мадрид) да победи дебютанта Кайрат с 5:0 дори като гост. Във вихъра си беше именно Мбапе, който направи хеттрик. С попаденията си французинът задмина една от легендите на Шампионската лига по голове Томас Мюлер – 60:57. Още този сезон се сезон се очаква да стане пети и да остави себе си Раул (71 попадения). Роналдо засега е №1 във вечната ранглиста със 140 гола, следван от Меси (129), Роберт Левандовски (105) и Карим Бензема (90). На 26 години обаче целият свят изглежда пред Мбапе, а единствено 37-годишният полски национал от Барселона все още е в активен в турнира.

Килиън вече има четири хеттрика в Шампионската лига, а три от тях са на чужд терен. Толкова пъти по три гола при гостувания е вкарвал само Филипо Индзаги.

Хари Кейн е другата голяма звезда от втория кръг на Шампионската лига. Нападателят е единственият на Байерн е единственият футболист, който е вкарал или дал асистенция в абсолютно всеки мач на отбора си в Бундеслигата или Шампионската лига. С двете си попадения срещу дебютанта Пафос за 5:1 на Острова на Афродита англичанинът вече има 14 гола и три асистенции през сезона. От сега започнаха залози, че Кейн и Мбапе ще спорят за „Златната топка“ през следващата година, а отборите им са сред фаворитите за крал на Европа. В момента те са първи и втори в класирането на груповата фаза, съставена от 36 отбора.

Мбапе се показа като особено самокритичен след галата в Казахстан. „Ако имам пет голови възможности, то трябва да вкарам пет гола – рече французинът. - Затова Реал ме е взел. Трябва да работя, за да стана по-добър. От мен се очаква да съм по-ефективен пред гола.“

Само Меси е пред Мбапе по ефективност на старт на сезона в Шампионската лига. През 2016-а аржентинецът направи два пъти последователно хеттрик срещу Селтик и Манчестър Сити.

Голям шамар по амбициите си изживя Ливърпул. Фаворитът на букмейкърите за трофея загуби два пъти в рамките на четири дни – с 1:2 от Кристъл Палас и 0:1 от Галатасарай. „Това приличаше повече на баскетболен отбор, отколкото на футболен“, каза присъдата си клубната легенда Джейми Карагър. Големи са критиките и за новодошлия германски национал Флориан Вирц, който беше привлечен за 130 милиона евро от Байер (Леверкузен), но още не оправдава и цент от тях.

Най-емоционалният момент от футболната вечер в Европа беше на „Стамфорд Бридж“. Жозе Моуриньо се завърна като треньор на Бенфика и загуби от любимия си Челси с 0:1. Специалния отиде пред фенове на португалския колос, за да защити Енцо Фернандес, ас на „сините“. Аржентинецът премина от Бенфика в Челси преди две години и за първи път световният шампион се изправи срещу бившия си тим. Моуриньо застана пред агитката на „лисабонските орли“ и започна да прави жестове да не го освиркват.

Антоан Гризман пък отпразнува победата на Атлетико с 5:1 над Айнтрахт със своя гол №200 за тима. За „дюшекчиите“ френският нападател вече има 454 мача.