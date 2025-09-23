Дембеле изпревари Ямал за "Златната топка"

Футбол Свят

 Усман Дембеле от Пари Сен Жермен е най-новият носител на „Златната топка“. Той спечели най-престижното индивидуално отличие във футбола за сезон 2024/25 в 69-ото издание на анкетата на „Франс Футбол“ на церемония в Париж. Призът му беше връчен от Роналдиньо, който вдигна наградата през 2005 година.

28-годишният Дембеле реализира 35 гола и даде 16 асистенции в 53 двубоя във всички турнири, като имаше основен принос за първия триумф на ПСЖ в Шампионската лига, както и за трите купи на домашната сцена. Френският национал изпревари Ламин Ямал от Барселона. На трета позиция остана Витиня също от ПСЖ. Лидерът на Ливърпул Мохамед Салах завърши четвърти. В топ 10 допълниха още - Рафиня (Барселона), Ашраф Хакими (ПСЖ), Килиан Мбапе (Реал Мадрид), Коул Палмър (Челси), Джанлуиджи Донарума (Манчестър Сити) и Нуно Мендеш (ПСЖ). 

Звездата на Барселона Айтана Бонмати спечели “Златната топка” при жените за трета поредна година. Тя е първата състезателка при дамите, която вдига най-ценното индивидуално отличие във футбола за трети път. 27-годишната испанка изпревари за приза сънародничката си Мариона Калдентей.

ТОП 10:

1.Усман Дембеле

2. Ламин Ямал

3. Витиня 

4. Мохамед Салах

5. Рафиня 

6. Ашраф Хакими

7. Килиан Мбапе

8. Коул Палмър 

9. Джанлуиджи Донарума

10. Нуно Мендеш 

