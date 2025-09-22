Барса наказа Рашфорд, както Юнайтед

Маркъс Рашфорд вкара двата гола за Барселона при победата над Нюкасъл с 2:1 в Шампионската лига и обра овациите в Каталуния. Три дни по-късно англичанинът беше изваден от състава при 3:0 срещу Хетафе. Същата история като в Манчестър Юнайтед! Ерик Тен Хаг изпадна в конфликт с Рашфорд заради закъснения за тренировка. Сега нападателят направи същото, но дори двете минути забавяне бяха достатъчни на Ханзи Флик да го прати на пейката. Правилото на германския треньор е желязно – дори да е планирал футболист в титулярния състав, грешката не се прощава. През декември 2022 година Рашфорд се успя за тренировка при Тен Хаг в Юнайтед и проблемите му започнаха.

Преди седмица същата съдба сполетя бразилския национал Рафиня в Барселона. След като влезе като резерва, нападателят вкара два гола за 6:0 над Валенсия. Жул Конде и Иняки Пеня са други двама, които са усетили наказанията в Барса този сезон. Сега Рашфорд получи едно полувреме игра срещу Хетафе.

Героят за Барса беше Феран Торес, отличил се с два гола. В 51 мача във всички турнир под ръководството на Флик нападателят вкара 23 пъти. Дани Олмо пък се отличи с третото попадение и една асистенция ,което прави дебютно, откакто е при каталунците.

Юбилеен мач за Барселона изигра Рафиня. В 150-ото си участие за тима бразилецът даде 47-ата си асистенция. От сезон 2022/23 единствено Мохалед Салах (54) и Кевин де Бройне (53) са имали повече сред футболистите от петте големи първенства в Европа.