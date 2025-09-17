Карабах – екзекутор и пример за България

Преди година Карабах удари звучен шамар на Лудогорец – победи със 7:2 в Разград. Сега азербайджанският тим е хитът не на квалификации, а на груповата фаза в Шампионската лига! Карабах срази двукратния еврошампион Бенфика с 3:2 и почти върна Жозе Моуриньо в голямата игра. Но за Специалния малко по-късно.

“Този триумф е гордост и радост за всеки човек в нашата страна – каза Илхам Алиев, президент на Азербайджан. - Карабах не спира да се утвърждава в елита на европейския футбол.“

Отборът е за втори път в групите на Шампионската лига, а в новия формат тепърва ще среща Челси, Ливърпул, Айнтрахт, Наполи, Атлетик и Копенхаген. След успеха над Бенфика всяко чудо вече изглежда възможно.

Карабах е истински пример за футбола ни. От 17 години отборът е воден от местната легенда Гурбан Гурбанов. Няма друг отбор в Шампионската лига, чийто наставник е с такъв стаж. У нас грандовете традиционно не дават и година на своя специалист, а Карабах не винаги е имал значими успехи. Приликата с нашите отбори е, че ядрото на тима е чужденци. Само двама азери започнаха като титуляри на митичния стадион „Луш“, видял толкова велики мачове.

Карабах може да върне и Жозе Моуриньо към футбола. Преди седмици Специалния падна с Фенербахче от Бенфика в плейофа и беше уволнен. Сега е на път блудният син да се завърне в Португалия. Именно в Бенфика започна треньорската кариера на Бенфика, но само за 10 мача. След това Моу отиде в Униао (Лейрия), за да стигне два пъти до триумфа в Шампионската лига. Преди двубоя като треньор на Фенербахче определено Моуриньо обиди феновете на Бенфика, обявявайки, че няма никакви сантименти към техния отбор. А сега може да се окаже призван да поведе „орлите“ към нови висини.

В същото време Шаби Алонсо дебютира като треньор на Реал в Шампионската лига с рекорд. Неговият тим стреля 15 пъти точно във вратата на Марсилия, но спечели само с 2:1. Никога преди дебютиращ наставник не е стигал подобна кота. Килиън Мбапе отбеляза 50-ия си гол за Реал в 64 мача. Единствено Кристиано Роналдо има по-добри статистики в първите си срещи за „кралете“ - 51 попадения в 54 двубоя. Тим Уеа вкара гола за французите в своя дебют и е първи след бившия аржентински национал Габриел Хайнце, който се разписа за тима в първия си мач в турнира през 2009 година срещу Милан.

Ултрасите на Марсилия, известни като едни от най-яростните в Европа, се погрижиха да няма спокойствие в мадридската полиция. На няколко места в испанската столица се стигна до юмручен бой между органите на реда и французи. Правителството нареди в охраната да се включат 1900 души от националната полиция и още 80 от общинската.

Най-голямата атракция на първият ден в Шампионската лига беше в Торино. Сигурно мнозина за превключили канала на почивката на скучния мач Ювентус – Борусия (Дортмунд), в който нямаше нито голове, нито положения. А как завърши двубоят? Суператрактивното 4:4 дойде със свръхдрама. Юве изоставаше с 2:4 в началото на продълженията. Досега единствено на мача Байерн – Динамо (Загреб), който завърши 9:2, миналия сезон са падали осем гола след почвиката в Шампионската лига.

Дебютна победа в турнира на милионерите още в първия си мач изживя белгийският Юнион. Отборът срази ПСВ Айндховен с 3:1 на негов терен.