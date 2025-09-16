Божинов връща световния футбол в Русия

Валери Божинов и куп световни звезди връщат международния футбол в Русия. От началото на военния конфликт с Украйна на отборите от страната е забранено да участват в официални състезания под егидата на ФИФА и УЕФА.

През този уикенд се завръща „Купата на легендите“, която Христо Стоичков спечели през 2018-а като част от световния отбор само шест месеца преди Мондиал 2018. Сега Божинов заема мястото му като нападател в тима на Европа. Негови съотборници ще бъдат носители на Шампионската лига – португалците Педро Мендеш , Фернандо Мейра и Маниш.

В турнира ще участват традиционно шест отбора. Освен домакина Русия този път това ще бъдат Турция, Сърбия, отбор на света, отбор на Европа и отбор на Азия. За звездите на света ще играят бразилците Майкон и Алдаир, германецът Кевин Курани и нигериецът Тайе Тайо.

„Купата на легендите“ беше основана през 2009 година. Сега ще бъде 17-ото издание и е на името на Константин Еременко. През годините в Москва са гостували сборни отбори на славни футболисти от Германия, Италия, Франция и Португалия. Турнирът се разиграва в една от най-луксозните зали на руската столица, а интересът традиционно е огромен.