Испания плаши с бойкот Мондиала

Съперникът на България в световните квалификации Испания може да бойкотира предстоящия Мондиал догодина. Това ще се случи, ако Израел се класира за финалите в САЩ, Мексико и Канада. Това сподели Пачи Лопес, говорител на социалистическата група в Конгреса на депутатите.

"Ще оценим ситуацията, когато му дойде времето. Нека някои хора започнат да си отварят очите. Нашите са широко отворени и не толерират това, което виждат, затова не можем и не искаме да мълчим", заяви Лопес, цитиран от RMC Sport.

Заплахата за бойкот идва на фона на стартиралите вече квалификации за Световното първенство. Израелският национален отбор е на трето място в своята квалификационна група, като все още има шанс да изпревари Италия.

В същото време Испания стартира ударно с две победи в два мача – 3:0 в София и 6:0 в Бурса срещу Турция. Тимът на Луис де ла Фуенте е действащ шампион на Европа.