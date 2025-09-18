Моуриньо вече има отбор

Жозе Моуриньо ще бъде назначен за старши треньор на португалския футболен клуб Бенфика, потвърди пресслужбата на клуба.

Моуриньо ще замени на поста Бруно Лаже, който беше уволнен след загуба с 2:3 от азербайджанския Карабах в първия кръг от Шампионската лига.

"В момента се водят преговори за подписване на договор с треньора Жозе Моуриньо, които се очаква да приключат скоро“, се казва в изявлението.

Очаква се контрактът на Моуриньо с Бенфика да бъде за два сезона.

62-годишният Моуриньо за последно бе начело на Фенербахче, където беше уволнен през септември заради неуспеха на отбора да се класира за Шампионската лига, губейки от Бенфика с общ резултат 2:3 в последния квалификационен кръг. Именно в лисабонския клуб започва треньорската кариера на Моуриньо, като през 2000 г. той води португалския клуб в продължение на 10 мача.

Моуриньо е бил треньор и на португалския Порто (2002-2004), италианския Интер (2008-2010), английските Челси (2004-2007, 2013-2015), Манчестър Юнайтед (2016-2018) и Тотнъм (2019-2021), испанския Реал Мадрид (2010-2013) и италианския Рома (2021-2024). С Челси той печели три пъти английската Висша лига, три пъти Купата на Английската лига, както и Купата и Суперкупата на Англия. С Манчестър Юнайтед печели Лига Европа и Футболния клуб Къмюнити Шийлд. С Порто печели Шампионската лига и Купата на УЕФА, две титли на португалската лига, както и Купата и Суперкупата на Португалия. С Интер печели две италиански титли, Купата и Суперкупата на Италия, и Шампионската лига. С Реал Мадрид той спечели титлата в испанското първенство, Купата на Португалия и Суперкупата на Испания. Той поведе Рома до победа в първото издание на Лигата на конференциите.

Бенфика в момента е шеста в класирането на португалското първенство с 10 точки от четири мача.