Севиля подигра Барса като преди 74 години

Севиля се подигра с Барселона и спечели с 4:1 дуела на своя „Рамон Санчес Писхуан“. Това е най-големият успех над каталунците от 1951 година, когато отборът беше още по-убедителен – 4:0. Едва да втори път, откакто Ханзи Флик е треньор на Барса, тимът губи два пъти поред. В сряда ПСЖ победи с 2:1 в Испания в Шампионската лига. Неуспешен беше мачът и за Роберт Левандовски, който изпусна третата си дузпа като играч на Барселона.

„Не сме играли досега толкова слаб мач – каза младата звезда Педри. - Сега много от нас отиват в националните си отбори, но когато се съберем, трябва да преосмислим какво сторихме.“

Един от головете за Севиля вкара ветеранът Алексис Санчес от дузпа. На 36 години и 290 дни чилиецът е вторият най-възрастен играч с такова попадение срещу Барса през новия век след Хосе Луис Моралес (38 г.) от Леванте.

В същото време Селта изравни втория си най-слаб старт в историята. Равенството 1:1 с Атлетико бе шесто през сезона, а освен това тимът от Виго има и две загуби. За последно Селта нямаше успех в първите 8 кръга през 1956 г., когато в крайна сметка завърши 13-и.