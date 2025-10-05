Ливърпул изравни антирекорд на Арсенал

Късметът на Ливърпул от началото на сезона започна да се обръща рекордно срещу „червените“. Едва за втори път в историята на Висшата лига шампионът получава голове в добавеното време, с които губи мачове. През сезон 2004/05 се случи на Арсенал, а сега Ливърпул падна от Челси с 1:2. С мача „червените“ предадоха върха на Арсенал, където треньорът Микел Артета спечели победа №177 от 300 мача, дошла срещу Уест Хем. Толкова за такъв период има Юрген Клоп в Ливърпул, а с повече са само Пеп Гуардиола (219), Жозе Моуриньо (196) и Кени Далглиш (185).

Ливърпул вече е в серия от три поредни загуби – срещу Кристъл Палас и Челси във Висшата лига, както и срещу Галатасарай в Шампионската лига. Медиите в Англия започнаха да пишат, че наследството на Клоп, което наследи Арне Слот, вече се изчерпва. При радостта от гола на Челси беше изгонен треньорът Енцо Мареска, който се хвърли с отбора си да се радва в публиката. Мнозина твърдяха, че италианецът ще бъде уволнен при загуба от Ливърпул.

На „Анфийлд“ големи са критиките към Флориан Вирц. Германският национал, дошъл за 140 милиона евро от Байер, беше обявен за „непълно ненужен“ от Гари Невил, коментатор и легенда на Манчестър Юнайтед.