ФИФА покани Касабов за делегат на финала на световното

ФИФА покани Михаил Касабов да бъде един от основните делегати на световното първенство за мъже под 20 години в Чили. Най-известният международник в българския футбол от десетилетия е ВИП на едни от най-големите мачове по света. Касабов вече не е част от БФС, след като сам поиска да напусне след дълги години служба като вицепрезидент, а накрая и като временен шеф.

Едва за втори път Чили е домакин на този форум. Първата чест за южноамериканската страна датира от 1987 година, когато бяха и последните дни на диктатора Пиночет. Шампион пък стана дебютантът Югославия.

На сегашния турнир Касабов ще бъде делегат и на финала. Първенството е изключително любопитно с непредсказуеми резултати. Традиционно силният Испания загуби от Мароко с 0:2 и завърши 2:2 срещу Мексико. В същото време Италия стигна само до 2:2 срещу Куба, а мароканците сразиха Бразилия с 2:1. Най-впечатляващата победа е на САЩ с 9:1 над Нова Каледония.

В същото време ФИФА показа топката, с която ще се играят мачовете на Мондиал 2026. Името й е Трионда, което идва испански и означава „три вълни“. Насочено е към трите домакина – САЩ, Мексико и Канада. При първото пускане на билети заявка са подали 4,5 милиона души от 216 страни.

„Нямам търпение да видя тази прекрасна топка да влиза в мрежата“, каза Джани Инфантино, президентът на ФИФА, при представянето в Канада.