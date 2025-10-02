ПСЖ превърна Барса в свой абонат пред Стоичков

Пари Сен Жермен превърна Барселона в свой абонат. И то пред погледа на Христо Стоичков, който гледа от трибуните. Еврошампионът стана първият тим в историята, който печели три пъти поред в Каталуния. Успехът с 2:1 дойде след обрат, но и след фамозна игра, която показа защо ПСЖ взе трофея на 31 май. А в групата въобще не бе новият кавалер на „Златната топка“ Осман Дембеле, който продължава да лекува контузия.

„Истината е, че те са великолепен отбор – призна Ханзи Флик, треньорът на Барселона. - Имат много млади и бързи футболисти. Когато не играеш на 100 процента срещу такъв съперник, не може да спечелиш. В ПСЖ всеки знае как да се възползва от празните пространства. Истината е, че в нашия отбор се натрупа умора.“

„Истинско удоволствие е да гледаш два велики отбора, които не излизат да се ритат един друг – призна Луис Енрике, треьорът на ПСЖ, който спечели Шампионската лига и с Барса през 2015 година. - Наблюдавахме страхотен мач, в който те бяха по-добри до техния гол. Винаги е трудно срещу Барса. Победата ни носи увереност. През миналия сезон много страдахме в груповата фаза и можеше да не се класираме напред.“

ПСЖ се превърна в майстор на обратите през 2025 година. Отборът спечели да осми път от 15 двубоя, в които изоставаше в резултата. Барселона пък подобри собствен рекорд – гол в 45-и пореден двубой. В тази серия каталунците са вкарали 127 попадения. Предишният им рекорд датираше от периода 1942-44 г.

В една ситуация Ламин Ямал направи истинско чудо през първото полувреме, лъжейки трима съперници наведнъж. Испанският национал изигра 24-и мач в Шампионската лига, а няма друг такъв случай на футболист, ненавършил 19 години. А Маркъс Рашфорд, който подаде за гола на Феран Торес, вече има четири асистенции в Барселона. Няма друг англичанин с такова постижение този сезон. Рашфорд е под наем от Манчестър Юнайтед, където вече не искат да чуят за своя юноши.

Неапол пък се превръща във втори дом за футболисти, които не са желани в Манчестър. Преди година шотландският боец Скот Мактомиви напусна Юнайтед, за да стане шампион и най-добрият футболист на Серия А с екипа на Наполи. Сега двама нови стари герои от английски индустриален град са любимци на стадион „Диего Марадона“. Датският „динамит“ Расмус Хойлунд си припомни радостта от гола. Нападателят заби два пъти за 2:1 над Спортинг (Лисабон) и вече има три попадения в пет мача за Наполи. Толкова вкара за последните си 35 срещи с екипа на Юнайтед.

Кевин де Бройне беше освободен от Манчестър Сити след 10 години вярна служба, за да намери нов дом в Неапол. Подавайки за единия от головете на Хойлунд, белгиецът вече има 26 асистенции в Шампионската лига. С толкова се гордее и Андрес Иниеста. Повече сред халфовете имат единствено Райън Гигс (41), Анхел ди Мария (38), Дейвид Бекъм (36) и Шави (31).

Ерлинг Холанд пък побесня срещу Манчестър Сити, който не успя да победи Монако – 2:2 на стадион „Луи II”. През първото полувреме норвежецът вкара два пъти, а след мача каза: „Истината е, че не сме достатъчно добри.“

С 52 гола в първите си 50 мача в турнира Холанд има повече попадения от девет различни отбора за такъв период – Динамо (Загреб), Андерлехт, Лил, Брюж, Бешикташ, Селтик, Галатасарай, ЦСКА (Москва) и Панатинайкос.