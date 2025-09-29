Ренесансът на Киеза в Ливърпул

Федерико Киеза живее втори живот в Ливърпул. Италианецът имаше кошмарна година на „Анфилд“ след трансфера от Ювентус, като за 12 месеца успя да вкара само 2 попадения и да добави 2 асистенции към скромния си актив. Общо във Висшата лига той записа 104 минути, разпределени в 6 мача, а във всички турнири изигра едва 14 срещи. Нямаше да е изненада, ако си бе тръгнал през лятото, но той все пак остана.

„Виждам тотално различен Федерико в сравнение с голяма част от миналия сезон – призна по-рано този сезон неговият мениджър Арне Слот. - Всичко опира до това да остане здрав, както е в момента. Мисля, че той се намира в много по-добра позиция, както всички виждаме.“

Началото на новата кампания е далеч по-обещаваща за европейския шампион с Италия от 2021-а. Феде вече изравни постижението си от предходната кампания, след като вкара срещу Кристъл Палас при поражението с 1:2 в събота. Преди това бе успял да се разпише и срещу Борнемут при трудната победа у дома, а вече има и два голови паса на сметката си срещу Саутхямптън за Купата на Лигата.

Сега пред себе си Киеза има ново предизвикателство – да се докаже в Шампионска лига. Бившият играч на Фиорентина и Ювентус бе картотекиран за основната фаза след тежката контузия на Джовани Леони. 18-годишният бранител бе привлечен това лято от Парма, но жестока контузия срещу Саутхямптън го вади от терените за близо година. И това дава шанс на неговия сънародник Киеза да се доказва. Отличният старт на сезона е на път да донесе на Киеза и повиквателна за националния отбор. Италия е без Киеза от лятото на 2024 година, когато игра при загубата от Швейцария на 1/8-финалите на Евро 2024. Новият селекционер Дженаро Гатузо бе готов да му се довери още през септември, но в крайна сметка реши да му даде допълнително време, за да бъде напълно готов преди да облече отново екипа на „скуадра адзура“. По всичко изглежда, че той е готов да се бори за мястото си и в Ливърпул, и на национално ниво.



