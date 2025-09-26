Барса с обрат срещу новак

Барселона надви с 3:1 Овиедо като гост в мач он 6-ия кръг на Ла Лига. Действащият шампион на Испания се доближи на 2 точки от безпогрешния Реал Мадрид, спечелил всички 6 двубоя дотук.

Изненадващо на фона на събитията на терена Алберто Рейна откри резултата за домакините от Овиедо в 33-ата минута. Полузащитникът се възползва от грешка на вратаря Жоан Гарсия и майсторски го прехвърли от дистанция.

След подновяването на играта в 56-ата минута Ерик Гарсия изравни. Защитникът се възползва от асистенция на Феран Торес.

Резервата в този мач Роберт Левандовски направи пълен обрат, след като само за пет минути на терена беше точен за 2:1. В тази ситуацията подаването бе на Френки де Йонг.

Крайното 3:1 за каталунците бе оформено в 89-ата минута, когато Араухо засече с глава центриране от корнер.