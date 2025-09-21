Филип Кръстев титуляр при първа победа на Оксфорд Юнайтед

Филип Кръстев започна като титуляр, Оксфорд Юнайтед взе важната победа над Бристъл Сити с 3:1 в мач от 6-и кръг на Чемпиъншип в Англия.

Родният национал остана на терена до 72-ата минута, когато бе заменен. Гостите от Оксфорд се сдобиха с комфортен аванс още преди почивката, когато точни бяха Ник Прелец и Премислав Плахета. В началото на второто полувреме Анис Мехмети отбеляза почетното попадение за домакините. Крайният резултат оформи Брайън Де Кеерсмаекер в самия край на двубоя.

Оксфорд заема 20-о място във временното подреждане с 5 точки, докато Бристъл е на трето място с 11.