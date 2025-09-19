Рашфорд бръкна дълбоко в раната на „Олд Трафорд“

Маркъс Рашфорд бръкна дълбоко в раната на Манчестър Юнайтед. Английският национал се завърна на Острова и направи първото си шоу с екипа на Барселона – два гола при победата с 2:1 над Нюкасъл на „Сейнт Джеймсис Парк“. От година Рашфорд е в ужасяващи отношения с Рубен Аморим, треньора на „червените дяволи“. Първо беше изпратен под наем в Астън Вила, а през лятото по същия начин отиде на „Камп Ноу“.

И докато Аморим може да бъде уволнен още в събота вечер при провал в дербито срещу Челси, то Рашфорд спечели наградата за играч №1 на мача срещу Нюкасъл. От ярост двама запалянковци на „свраките“ пробиха кордона от охранители и нападнаха нападателя. Все рак до физическа саморазправа с Рашфорд не се стигна, а виновниците бяха арестувани. Бившите съотборници на нападателя Бруно Фернандеш, Джейдън Санчо и Тирел Маласия използваха социалните мрежи, за да поздравят Рашфорд. Единствено Фернандеш е все още в Юнайтед и носи капитанската лента.

„Ако бях Рубен Аморим, щях да се запитам какво съм сторил“, коментира в телевизионното студион Ники Бът, европейски шампион с „червените дяволи“.

Рашфорд пък се наслаждава на статистиката. Нападателят е първият футболист на Барселона, отбелязал два пъти в дебюта си в Шампионската лига за каталунците. Рашфорд е едва вторият англичанин след великия Гари Линекер, който играе за Барса в Европа. Носителят на „Златната обувка“ от Мондиал'86 обаче никога не бе срещал англичани с екипа на каталунците.

В кариерата си Рашфорд вече има 7 гола и три асистенции срещу Нюкасъл. А звездните халфове на каталунците Педри и Френки де Йонг подадоха общо 84 точни паса през първото полувреме – с един по-малко от целия тим на „свраките“ взет заедно.

Ерлинг Холанд пък също се наслаждава на звездни мигове и рекорди. Нападателят се разписа за Манчестър Сити при 2:0 срещу Наполи, а попадението му е историческо. Норвежкият терминатор има 50 гола в само 49 мача от Шампионската лига. Никой не е стигал тази кота толкова бързо. Досегашният рекорд бе на Рууд ван Нистелрой, но нидерландецът вкара 50-ия си гол в мач №62.

Двубоят на стадион „Итихад“ беше повече от емоционален. Съдбата реши само няколко месеца, след като напусна Сити, там да се завърне Кевин де Бройне. Белгиецът изкара 10 суперуспешни сезона при „гражданите“, в които спечели 16 трофея. Феновете му се отблагодариха с огромен плакат с надпис „Крал Кев“.

Иначе Сити беше абсолютно безпощаден на терена. Ударите бяха 23:1 в полза на англичаните, а точните – 8:1.

Огромните инвестиции в Галатасарай претърпяха първи звучен шамар. При завръщането на турския гранд в групите на Шампионската лига усмивките бяха само за гола, с който отборът поведе с 1:0 на Айнтрахт. Магическата нощ беше за Франкфурт – обрат до 5:1. Сане обаче обича дебютите в турнира. В четири различни отбора той е участвал в попадение в първия си мач – две вкарани и на две асистирани. Айнтрахт пък оглави групата от 36 отбора в Шампионската лига, след като постигна най-голяма победа от всички отбори.

Дебютът на Кайрат в турнира няма да бъде запомнен с добро. Казахстанският тим катастрофира с 1:4 на терена на Спортинг (Лисабон).