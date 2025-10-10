Шест гола във вратата на Лапоухов

Истински кошмар преживя Фьодор Лапоухов. Вратарят на ЦСКА игра за Беларус, който загуби с 0:6 у дома срещу Дания в световна квалификация. Още на почивката стражът вече бе допуснал четири попадения. Расмус Хойлунд, нападател на Наполи, му вкара два. Беларус стартира кампанията с три поредни загуби и голова разлика 1:13.

В същото време Джордън Пикфорд стана първият вратар на Англия, който не допусна гол в осем поредни мача по 90 минути. Стражът пази при победата с 3:0 над Уелс в контрола.