Питас спаси Кипър с дузпа в добавеното време

Йоанис Питас се превърна в спасител на Кипър в световната квалификация срещу Босна и Херцеговина. Нападателят на ЦСКА вкара гол в 7-ата минута на добавеното време при домакинското 2:2. През сезона Питас вече изпусна от бялата точка за „червените“ срещу Спартак (1:1), а вкара по този начин в първия мач за сезона срещу Ботев в Пловдив – също 1:1. Неговият Кипър дори не може да мечтае за място на Мондиал 2026. Лидер в групата е Австрия, която разгроми Сан Марино с 10:0. Благодарение на Питас и Кипър отборът е с две точки пред Босна и Херцеговина.

В същото време Годи Гакпо от Ливърпул изравни 47-годишен рекорд в Нидерландия. Нападателят вкара две дузпи при 4:0 над Малта. За последно нидерландец с два точни удара от бялата точка в официален мач беше Роб Ренсенблинк срещу Иран през 1978 година.