Стоилов: Все още имаме проблеми в атака

реньорът на Гьозтепе - Станимир Стоилов похвали играчите си за показания характер при победата над Инстанбул Башакшехир в мач от турската Суперлига.

Отборът от Измир се наложи с минималното 1:0 и по този начин се изкачи до третото място в класирането на първенството.

"Това беше много важна победа за нас. Спечелихме срещу силен и добър противник. Трите точки бяха от решаващо значение и се радвам, че успяхме да ги постигнем. Именно затова сме много щастливи. Може би това не беше най-добрият ни домакински мач, не останах много доволен от футбола, който показахме, но както вече споменах вече, трите точки бяха най-важни в този мач и се радвам, че ги спечелихме.

Бяхме много добри в защита, но трябва да се подобрим в нападение. Все още имаме проблеми в тази област и ще продължим да работим по тях. Нашите играчи, особено в нападение, трябва да подобрят представянето си. Имаше голямо напрежение в нашия отбор и играчите ни го усетиха, защото разбраха важността на мача. Играчите ми обаче знаят как да се справят в тази ситуация. Освен това, нашите фенове винаги са до нас и са нашите най-големи поддръжници. Това носи със себе си отговорността на нашите играчи винаги да се представят по най-добрия начин, което е наистина важно за нас", каза Стоилов.