В Италия удрят здраво за уредени мачове

Голям скандал с уреждане на мачове отекна в Италия – нападателят на Бари Джузепе Сибили бе изваден от футбола за 16 месеца. Той е признат за виновен за залагане на мачове на собствения си отбор и предстои да му бъде наложена и финансова санкция в размер на 20 000 евро. 29-годишният футболист има право да обжалва, но според пресата на Апенините в най-добрия случай глобата ще му бъде намалена. При това положение играчът от Серия Б е аут за остатъка от настоящия сезон и ще се завърне в игра в началото на 2027 година. Казусът е добре познат в Италия, където неотдавна други играчи бяха извадени от футбола. Сред тях бе и италианският национал Сандро Тонали, както и бившият халф на Ювентус Николо Фаджоли.

Случаят е сходен на този в България, където преди седмици стана ясно, че 46 футболисти и служители на клубове са залагали на мачове от родната Първа и Втора лига. Разследването продължава, като президентът на БФС Георги Иванов коментира развитието по темата.

„Някой са си платили глобите, други ще обжалват – обясни Иванов по време на посещение в Шумен. - Апелативната комисия потвърди техните наказания. Около 10, 11 или 12 човека, не мога точно да кажа, ще отидат в прокуратурата предвид това, че са залагали на собствени мачове... Смятам, че ще има и по-големи наказания и някой от тях може и да са наказани още много дълго време."