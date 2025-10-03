Десподов със 70 минути в Испания

Капитанът на националния отбор на България Кирил Десподов започна като титуляр за ПАОК при загубата с 1:3 като гост на Селта в мач от втория кръг в Лига Европа.

Гръцкият тим поведе в 37-ата минута чрез централния си нападател Йоргос Якумакис, който вкара след добавка след удар на Янис Константелиас.

Селта обаче много бързо възстанови равенството, като това стана в добавеното време на първата част, когато точен бе Яго Аспас. В 53-тата минута Борха Иглесиас осъществи пълен обрат в полза на домакините.

В 70-ата минута Десподов напусна игра и на негово място се появи Андрия Живкович, но секунди по-късно Селта стигна до трето попадение чрез Вилиот Сведберг.