Мюлер задмина Кроос като №1 в германския футбол

Томас Мюлер официално задмина Тони Кроос като най-успелия германски футболист за всички времена. Досега двамата имаха по 34 трофея в славните си кариери. Миналото лято Кроос прекрати своята, а сега Мюлер отиде във Ванкувър Уайткапс. Именно там нападателят спечели Купата на Канада в дерби срещу ФК Ванкувър във финала – 4:2.

до 10-ата минута германската легенда се отличи с асистенция и гол от дузпа за 2:0. Малко преди края напусна под бурните аплодисменти на препълнения стадион.

„Бих се нарекъл най-успелият германски колекционер на трофеи“, каза Мюлер.

Двамата юноши на Байерн спечелиха Шампионската лига през 2013 година с баварците. След това обаче Кроос има още пет трофея с Реал, а Мюлер – само един с мюнхенци.

„Статистиките са хубаво нещо – нито повече, нито по-малко – продължи Томас. - Не играя, за да продължавам да печеля трофеи, а защото ми доставя удоволствие.“

Мюлер може да спечели още една купа през сезона, след като отборът му е в плейофите в Мейджърлигата.