Стоичков и Флик обсъдиха „Златната топка“

Христо Стоичков и Ханзи Флик обсъдиха ситуацията в Барселона преди старта на церемонията за „Златната топка“. Целият каталунски клуб показа голямо достойнство и за разлика от Реал (Мадрид) преди година не бойкотира, защото няма победител. Ламин Ямал остана втори след Осман Дембеле. И двамата нападатели също демонстрираха дженълменство, което често не беше присъщо на Лионел Меси и Кристиано Роналдо по времето на съперничеството им. Ямал затрупа Дембеле с похвали и обратното. Новият кавалер на „Златната топка“, извел ПСЖ до златен требъл, никога преди не беше номиниран за трофея.

Барселона публикува в социалните мрежи как Стоичков разговаря с Флик. А после Камата си пусна снимка с треньора на Барса заедно с големия си приятел и съперник от миналото Лотар Матеус. Германската легенда дойде в Париж заедно с най-новото си гадже. Тереза Зомер е с 38 лега по-млада от 64-годишния Матеус.

Церемонията получи и политически отенък. Суперпопулярният френски музикант Ди Джей Снейк се появи на сцената с палестинско знаме на ревера. Родината му призна Палестина за самостоятелна страна.

Реал (Мадрид) нямаше почти никакво участие в Париж, а миналогодишният подгласник Винисиус се опита да подиграе анкетата. Докато вървеше награждаването, бразилският национал започна да публикува снимки от сауна и басейн. Именно заради победителя Родри преди година никой от Реал не пътува до френската столица.

Всъщност никой в Париж не се интересуваше от това. Дембеле плака на сцената, повика също плачещата си майка. А най-престижния индивидуален трофей получи в ръцете си от Роналдиньо – също негов кавалер и също играл в Барселона и Пари Сен Жермен.