Гуардиола целуна съдия по гушата

Пеп Гуардиола започва все повече да прилича на отколешния си враг Жозе Моуриньо. Когато неговият Манчестър Сити водеше с 1:0 на Арсенал като гост, испанският треньор целуна четвъртия съдия Крейг Паусън по гушата... Причината за бурната реакция не стана ясна, а малко след това Арсенал изравни в дерби, в което тотално доминираше. Никога в 601 мача под ръководството на Гуардиола отборът не е имал толкова нисък процент владеене на топката – 32,8.

На Сити не помогна и голът на Ерлинг Холанд, който е най-ранният във вратата на Арсенал от миналия септември.

Микел Артета, треньорът на Арсенал, пък е единственият в историята, който не е загубил пет пъти поред срещу тимове на Гуардиола. Преди да отиде в лондонския гранд, испанецът беше помощник на Пеп в Сити.