Рома превзе Рим и задълбочи кризата в Лацио

Рома ликува в дербито на Рим, след като надви Лацио с 1:0 на Стадио Олимпико в сблъсък от четвъртия кръг на италианската Серия А. Лоренцо Пелегрини вкара единственото попадение през първата част, а това бе първи триумф за "вълците" като гост на "орлите" от 2016 г.

Двата отбора не предложиха футболно зрелище, като преобладаваха типичните за подобни дербита битка, агресия и здрави единоборства.

Рома нанесе своя удар в 38-а минута, когато Ренш отне топката от Тавареш в наказателното поле, а Соуле я подаде на Пелегрини, който без забавяне я прати в мрежата - 1:0 за Рома.

Лацио пропусна стопроцентова възможност да изравни в 54-а минута, когато Диа бе изведен сам срещу вратаря, но стреля неточно над вратата.

В 85-а минута Лацио остана с човек по-малко след директен червен картон на мароканеца Реда Белаян за грубо влизане в краката на Ману Коне.

Макар и в намален състав, Лацио можеше да стигне до реми, но удар на Данило Каталди в добавеното време срещна левия страничен стълб.