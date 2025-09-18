Симеоне се сби с фенове на „Анфийлд“

Вълкът козината си мени, но не и нрава! Диего Симеоне беше като ранен бик, който страх не чувства. В добавеното време лудото аржентинско сърце не можа да преживее как неговият „Атлетико“ получава гол от „Ливърпул“ за 2:3. Естествено феновете на „Анфийлд“ раздразниха Симеоне, който се хвърли като дон Кихот срещу тях. Когато стюардите все пак успяха да укротят нажежената обстановка, съдията Маурицио Мариани най-накрая показа червен картон на треньора.

„Там си мислят, че организират голямо шоу, но всъщност обиждат гостите през целия мач – каза Симеоне. - И аз трябва да мълча, защото съм треньор ли? Съперникът ни вкара гол, а обидите се засилиха още повече. Все пак трябва да кажа, че стана фантастичен мач на фантастичен стадион. Ливърпул е отбор с велики футболисти.“

Стив Макманаман, легенда на Ливърпул, се учуди на думите на Симеоне. „Всички знаят, че той не говори английски и как разбра обидите – попита бившият ас на Ливърпул и Реал. - Симеоне обича да се държи по този начин и така е спечелил симпатиите на милиони по света.“

Мачът наистина беше луд – до 6-ата минута Ливърпул поведе с 2:0. После Атлетико изравни. А в добавеното време Върджил ван Дайк заби победно. От дебюта му за Ливърпул през 2018 година, нидерландецът е вкарал 25 гола с глава – с шест повече от всеки друг защитник в петте големи първенства на Европа за този период. „Червените“ отбелязаха четвъртия си гол в добавеното време през сезона. А всички отбори от Висшата лига взети заедно и включително Ливърпул са сторили това 14 пъти.

Арне Слот, треньорът на „червените“, имаше честта да изведе гранда в мач №418 в евротурнирите. И той се оказа исторически. Никога преди Ливърпул не е излизал без англичанин в титулярния състав.

За първи път в историята на Шампионската лига в един кръг три английски отбора побеждават испанци. Ден по-рано Арсенал се справи с Атлетик (2:0), а Тотнъм срази Виляреал (1:0).

Приземяване изживя световният клубен шампион Челси. Носителят на Лигата на конференциите се сблъска с реалността при гостуването на Байерн – 1:3 на „Алианц Арена“. Хари Кейн отбеляза два от головете – един от дузпа. Ударът от бялата точка беше 92-ият му точен в кариерата със само 12 пропуска. „Кейн е най-добрият нападател, който Англия някога е имала“, каза Тиери Анри, легенда на Франция и Арсенал.

Кейн счупи рекорда на Дейвид Бекъм по участия в голове в Шампионската лига – 53. От тях нападателят е вкарал 42 и на 11 е асистирал.

Масло в огъня на „Стамфорд Бридж“ наля Джейми Карагър, бивш английски национал. „Челси вложи над 2 милиарда паунда в селекция, за да спечели купи от тип „Мики Маус“, рече легендата на Ливърпул.

„Добре дошъл обратно в Шампионската лига, Челси, много път имаш да извървиш – написа вестник „Сън“. - Световният шампион получи футболна лекция, за която най-много допринесе Хари Кейн.“

„Представянето беше катастрофално – добавя „Гардиън“. - Нужно е значително повече в защита срещу Бенфика в следващия мач.“

„Байерн показа на Челси, че Шампионската лига не е световното клубно първенство“, обобщи испанският „Марка“.

Без толкова шумни трансфери Байерн се зарадва на пореден рекорд. За 22-и път пореден път баварците стартират Шампионската лига с победа – недостижимо постижение за всички останали. С рекорд от „Алианц Арена“ си тръгна и Мануел Нойер. Вратарят стана най-възрастният футболист на Байерн, играл в Шампионската лига – на 39 години и 174 дни. Досега „старчето“ на баварците в турнира бе Лотар Матеус.

Пари Сен Жермен започна защитата на трофея с впечатляващото 4:0 над гостуващия Аталанта. В мача Гонсало Рамос се изравни с Килиън Мбапе. Той вкара 16-ия си гол като резерва за тима, колкото има и суперзвездата на Реал. Дебютът на кипърския Пафос в груповата фаза на Шампионската лига също впечатли. Отборът с едва 12-годишна история направи 0:0 като гост на Олимпиакос, а сега очаква Байерн на своята арена. Също с реми на чужд терен завърши първия мач на Бодьо Глимт в турнира – 2:2 срещу Славия в Прага.