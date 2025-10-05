Стоилов и Гьозтепе вече са в топ 3

Гьозтепе (Измир) на Станимир Стоилов удари с 1:0 над Башакшехир (Истанбул) в среща от 8-ия кръг на турската Суперлига. Тимът на българския специалист вече е с 16 точки и влетя в топ 3, изоставайки единствено от Галатасарай и Трабзонспор.

Бразилецът Жуан отбеляза единственото попадение в срещата в 43-ата минута, а също така този футболист пропусна и дузпа в 26-ата. Защитата на Гьозтепе обаче отново се оказа най-силното звено, като тимът почти не позволи кой знае какво напрежение пред вратаря Матеуш Лис. Гьозтепе е пуснал едва два гола във вратата си от началото на сезона. Единствената ситуация преди почивката за гостите дойде в 16-ата минута, но Лис спаси с тялото си.

В 26-ата минута съдията Джихан Айдън отсъди дузпа за домакините с помощта на ВАР. Стоперът на Гьозтепе Бокеле стреля с глава след центриране от ъглов удар, първоначално реферът не реагира. Но беше поканен от съдиите, отговарящи за видеоповторенията (ВАР), да прегледа на монитора цялата ситуация и там видя, че бившият футболист на Рома Елдор Шомуродов е играл с ръка. Жуан стреля от бялата точка, но изпрати кълбото над горната греда.

Две минути преди края на първото полувреме защитникът Алан Годой намери с дъръг пас Жуан, който напредна към фланга, но видя неразчетеното излизане на вратаря Мохамед. Изстрелът му се оказа неспасяем за стража и топката се спря в мрежата.

През второто полувреме отборът на Стоилов отново контролираше повече събитията на терена, имаше и повече положения, но нови голове не паднаха.

Башакшехир, който отстрани Черно море (Варна) в турнира Лига на конференциите през лятото, заема 13-о място в класирането с 6 точки.

В среща от 9-ия кръг на втора дивизия (Лига 1) Бодрум ФК разпиля с 5:0 Хатайспор и остана на върха с 20 точки. Следват Ерокспор с 19 точки, както и Пендикспор и Чорум с по 18.

За домакините от Бодрум в 61-ата минута на терена се появи българският национал Здравко Димитров вместо Педро Бразао, но петте попадения за тима от черноморския курорт бяха реализирани още преди почивката.

