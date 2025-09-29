Исторически ден във Висшата лига

Висшата лига на Англия изживя исторически момент в събота - след 31 години и 164 дни отново Ливърпул, Челси и Манчестър Юнайтед отново загубиха в рамките на един ден. „Червените дяволи“ дадоха тон на негативното постижение, след като бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго вкара 2 гола за Брентфорд, а „пчеличките“ спечелиха с 3:1. Часове по-късно Челси получи звучен шамар насред „Стамфорд Бридж“ при късно поражение от Брайтън с 1:2, докато Ливърпул отстъпи на Кристъл Палас.

Преди три десетилетия „червените дяволи“ отстъпиха с 0:1 на Уимбълдън, „сините“ допуснаха минимално поражение от Арсенал, а Нюкасъл се наложи над Ливърпул с 2:0.

Загубата за Челси сега покачи напрежението върху мениджъра Енцо Мареска. Италианецът вече е с несигурно бъдеще в клуба, след като тимът му е едва 8-и, а в последните четири мача играта на тима е незадоволителна. Наскоро Челси надви трудно третодивизионния Линкълн с 2:1 по пътя към четвъртия кръг за Купата на Лигата. По информация на BBC, Мареска вече не се ползва с пълно доверие от ръководството на „сините“.