Рууни отписа Аморим, иска нов мениджър

Уейн Рууни, голмайстор №1 в историята на Манчестър Юнайтед, иска мениджърска рокада на „Олд Трафорд“. Бившият нападател е на мнение, че Рубен Аморим не е човекът, който да извади клуба от кризата, а „червените дяволи“ имат нужда от нов двигател, визирайки именно треньорския казус. Юнайтед е 14-и с 2 победи и 3 загуби в първите 6 кръга.

“Не виждам нищо, което да ми дава увереност – сподели мениджърът без отбор пред BBC. - Според мен са необходими големи промени. Мениджър, играчи, каквото и да е. Каквото е необходимо, за да си върнем Манчестър Юнайтед. Трябва да има ясно послание от собствениците за това накъде отива този клуб. В момента всички седим и чакаме той да се разпадне. Културата на този футболен клуб я няма. Виждам го ежедневно. Виждам как персоналът губи работата си. Имам две деца в академията и настина се надявам всичко това да не повлияе на нещата, които те правят. Това, което виждам, не е Манчестър Юнайтед. Не виждам играчи да се борят, не виждам характер, не виждам желание за победа. Отивам да гледам мач и очаквам отборът да не загуби или може би да вземе точка. Не става въпрос само за резултати на терена. Всичко в клуба трябва да се поправи - Джим Ратклиф и "Инеос" се изправиха пред истинско предизвикателство. Виждам как хора от персонала, които са много важни за този футболен клуба, са уволнявани след 20-30 години служба. Клубът изгуби душата си. Нуждае се от нов двигател, от нещо, което да му даде тласък”.

