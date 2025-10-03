Саутгейт иска 4 сезона в Юнайтед

Гарет Саутгейт ще поиска четири сезона, за да върне старата слава на Манчестър Юнайтед. Доскорошният национален селекционер на Англия от дете симпатизира на „червените дяволи“. Саутгейт се оттегли от тима с титлата сър, след като класира „трите лъва“ на два финала на европейско първенство.

Столът на Рубен Аморим на „Олд Трафорд“ се клати все по-сериозно предвид поредния кошмарен старт на сезон. А Саутгейт е любимец на новия силен човек в Юнайтед – най-богатия британец сър Джим Ратклиф. Последният клубен отбор на треньора е Мидълзбро, с който изпадна през 2009-а. След това осем години Саутгейт беше национален селекционер.