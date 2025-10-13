Фарьорското чудо – ужас за България

Фарьорските острови са голямата атракция за световния футбол и ужас за България. Докато нашите са един от най-слабите национални отбори на планетата, малкият атлантически архипелаг мечтае за Мондиал 2026. Един кръг преди края на квалификациите държавата със само 55 000 души население мечтае за класиране!

Фарьорските острови сразиха последователно Черна гора с 4:0 и традиционния участник на големи форуми Чехия с 2:1. Все още чехите имат точка преднина, а головата разлика е еднаква – плюс 4 попадения от седем срещи. За съжаление на Фарьорите последният кръг е възможно най-неприятен. Те ще трябва да играят с лидера Хърватия, а Чехия се изправя срещу Гибралтар. Има ли значение? Едно футболно джудже, което има 20 терена, вече не е... джудже. За разлика от България. Никога Фарьорите не са били толкова близо до участие на световно първенство. Най-вероятно няма и да отидат в САЩ, Мексико и Канада, но сензацията и гордостта им е факт. И как да не е, след като цената на всички национали е общо 5,38 милиона евро, а на чехите – 146,73 милиона. Едно просто доказателство, че парите не играят винаги във футбола.

Вторник може да се превърне в национален празник на Кюрасао. Карибският остров с площ само 444 000 квадратни метра е сензационният лидер в група В в зона КОНКАКАФ. Сега трябва да победи Тринидад и Тобаго, за да направи чудото. Ако нидерландският маестро в треньорския бранш Дик Адвокаат успее, то той ще стане най-възрастният треньор на мондиал след Ото Рехагел. Германската легенда бе заедно с Гърция на Мондиал 2010 в ЮАР на 71 години. Сега Адвокаат е на 78. Той води Южна Корея на световното първетво в Германия преди почти 20 години.