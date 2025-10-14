Капо Верде на мондиал, Косово – почти

Ужасяващите новини за българския футбол долитат от цял свят! Капо Верде вече е втората най-малка по площ страна, която ще дебютира на мондиал след Исландия. Националният стадион полудя, след като отборът победи Есвантини с 3:0. Населението на Капо Верде е 524 877 души. А Исландия, играла на Мондиал 2018, с 335 000 е най-малката. До 1975 година Капо Верде беше част от Португалия, но тогава получи независимост, член е на ФИФА от 1982 г. Националният отбор носи гордия прякор „сините акули“.

Българската първа лига поне днес може да се гордее с двама на Мондиал 2026. Сред героите на Капо Верде са Марсио Роса (Монтана) и Дерой Дуарте (Лудогорец). Там е и Гари Родригес, бивш играч на Левски. В миналото за Черно море пък играха Леандро и Патрик Андраде.

Друга голяма сензация е Косово, който е съвсем близо до световното първенство. За втори път най-новият член на УЕФА срази Швеция – сега с 1:0 като гост след 2:0 у дома. Атаката на „тре конур“ водят две от звездните попълнения на Висшата лига през лятото. Най-скъпият въобще е Александър Исак, преминал за над 130 милиона евро от Нюкасъл в Ливърпул. А другият е Виктор Гьокереш, който бе най-добрият голмайстор за миналия сезон в Европа, и отиде от Спортинг (Лисабон) в Арсенал за над 70 милиона. И двамата бяха кръгла нула срещу бойките косовари. Малкият тим ще стигне до баражите със сигурност, ако не загуби от Словения в следващия мач. В последния пък приема твърдо първия Швейцария.

И малка Исландия също има с какво да се гордее! Островът „посиня“ от радост, след като направи 2:2 срещу суперзвездите на Франция. Все още исландците имат макар и малък шанс да стигнат за втори път до световно първенство.

За съжаление всички тези редове са като кинжал в сърцето на всеки български фен. От четвърти в света преди 31 години сега сред най-слабите – дори след Гибралтар и Андора.