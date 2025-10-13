Шефът на Барса предпочита секса през парите

В тежките финансово за Барселона времена президентът Жоан Ларопта призна, че обича секса повече от парите. Адвокатът говори пред предеването „Бестиал“, като никакви теми не бяха спестени.

„Обичам секса повече от парите – категоричен беше Лапорта. - Повече няма какво да се каже. Сексът е здраве.“

Когато гостува с Барселона в София за мач срещу Левски, босът беше с предишната си съпруга Констанца Ечеревия. Двамата имат три деца. След раздялата им Лапорта не е обявил официална връзка. Според медии в Испания през 2012 година шефът на каталунците се е залюбил с Лария Липеарда, известна като голяма порно звезда в страната.

През лятото Барселона почти сигурно ще се раздели с Роберт Левандовки. Договорът на поляка изтича, а с него и времето му в Каталуния. Левандовски има четири гола в последните девет мача на Барса и клубът започна да търси заместник. Вариантите са все звездни – Хулион Алварес (Атлетико), Хари Кейн (Байерн) и Серху Гураси (Борусия Дортмунд).