Кристиано Роналдо счупи нов рекорд

С всеки изминал ден Кристиано Роналдо чупи нов рекорд. При 2:2 на Португалия срещу Унгария нападателят вкара два гола. И вече е голмайстор №1 в световните квалификации с общо 41 попадения. С първия гол Роналдо изравни гватемалеца Карлос Руис. За националния отбор Кристиано вече е вкарал 143 пъти, което е абсолютен рекорд. След като беше сменен през второто полувреме, Унгария изравни в добавеното време и Португалия все още трябва да чака за директно класиране на Мондиал 2026. Само на теория „мореплавателите“ могат да отдаднат от световното.

Макар и доста критикуван, Томас Тухел е треньорът с най-добър старт начело на Англия. Германецът разгроми Латвия с 5:0 и е първият начело на „трите лъва“, стартирал с шест поредни победи в официални мачове без допуснат гол. Англия се класира за осми пореден мондиал.

Хари Кейн заби два пъти в един мач за 13-и път с националната фланелка. Капитанът задмина Нат Лофтхаус, с когото бяха равни.