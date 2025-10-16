Бербатов срещу Ливърпул на стадион за 3,5 млрд. евро

Димитър Бербатов отново ще се изправи срещу Ливърпул, но този път на стадион, струващ 3,5 милиарда евро. Уникалната арена за 50 000 души е в Хонконг и е на мястото на бившото международно летище „Кай Так“. Аерогарата беше изоставена през 1998 година и чак през 2019-а започна строеж на новия спортен комплекс. В него има и ултра модерна спортна зала, развиват се най-различни видове спорт.

Стадион „Кай Так“ разполага с футуристичен подвижен покрив, а за първи път футболен мач се игра там през юли. Тотнъм победи Арсенал с 1:0 в контрола. След това арената прие двубоя Милан – Ливърпул (4:2). А Колдплей пя през април пред 183 980 души.

Двубоят Манчестър Юнайтед – Ливърпул ще се играе в събота от 12 часа българско време. Името му е „Червени срещу Червени“. Бербатов, двукратен шампион на Висшата лига с Юнайтед, е избран в 11-торката на Рио Фърдинанд. Партньорът му в атаката ще е Луис Саха. Останалите поканени „червени дяволи“ са Ники Бът, Кийт Джилеспи, Ерик Джебма-Джемба, Дани Симпсън, Томаш Кушчак, Клеберсон, Уес Браун и Неманя Видич.

Капитан на Ливърпул ще е Стивън Джерард. Неговата 11-орка е съставена още от Владимир Смицер, Фил Баб, Сами Хупиа, Флоран Синема-Понгол, Антонио Нунес, Луис Гарсия, Йежи Дудек, Патрик Бергер и Джон Арне Рийзе.