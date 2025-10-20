Мбапе подгони рекордите на Роналдо

Килиън Мбапе вече гони рекордите на Кристиано Роналдо, но все още му трябва време. Френската суперзвезда измъкна победата за Реал с 1:0 като гост в мадридското дерби срещу Хетафе и неговият тим очаква Барселона в неделното Ел Класико като лидер в класирането на Примера дивисион.

Мбапе вече има 10 гола в първите си девет шампионатни мача. За същото време обаче Роналдо вкара 17 през 2014 г. За четири от сегашните попадения на Мбапе е асистирал турчинът Арда Гюлер, както направи и срещу Хетафе. „Белият балет“ има 10 победи в последните си 11 мача от първенството.

„Знам слабото място в Барселона“, казал в съблекалнята Шаби Алонсо, треньорът на Реал. Според него Реал трябва да атакува по фланга на Ламин Ямал, който има шанс да се завърне след контузия.

Мадридчани ще търсят реванш за четирите поредни загуби срещу Барселона през миналия сезон. А сега каталунците са без Жоан Гарсия, Гави и Роберт Левандовски. Преди домакинството на „Ел Класико“ за тима на Алонсо предстои дуел срещу отколешния враг Ювентус в Шампионската лига.