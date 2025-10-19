Най-бързото уволнение във Висшата лига

Най-бързото уволнение на мениджър в историята на Висшата лига е факт. Негативната класация оглави Анге Постекоглу, след като Нотингам загуби с 0:3 от Челси у дома. Само 19 минути след последния съдийския сигнал клубът обяви, че договорът между двете страни се прекратява. Австралиецът с гръцки корени се задържа на „Сити Граунд“ само 39 дни и 8 мача, след като по-рано през кампанията замени Нуно Еспирито Санто, влезнал в тежък конфликт със собственика Евангелос Маринакис. Ексцентричният бизнесмен изобщо не догледа фиаското в събота, а напусна мястото си далеч преди последния съдийски сигнал очевидно, за да подготви смяната на мениджъра.

А Постекоглу за втори път през 2025 година остава без работа, след като през лятото бе освободен от Тотнъм броени дни, след като спечели Лига Европа – първи трофей за клуба след 17-годишно чакане.

„Съжалявам за случилото се с него – обяви мениджърът на Челси Енцо Мареска. - Говорил съм многократно по темата, че футболът е бизнес и нито един треньор не е застрахован, ако не печели мачове. За всички е еднакво. Отново, съжалявам за Анге.“

В същото време в Нотингам се целят високо за следващ треньор. Свободният Роберто Манчини е един от вариантите за „червените“. Италианецът е без отбор, след като се раздели със Саудитска Арабия.

Според „Гардиън“, фаворит №1 е друг мениджър, този на Фулъм Марко Силва. За целта от Нотингам трябва да броят 15 млн. евро на „котиджърс“, за да го привлекат на „Сити Граунд“. Опция №3 пък е Шон Дайш, който е начело на Евертън. В списъка попада и опитният Рафаел Бенитес.

Източници, близки до собственика на Нотингам Форест, твърдят, че той не бърза да вземе окончателно решение и по-фрапиращото – готов е да седне на пейката, за да води отбора в мача от Лига Европа срещу Порто. Не е изключено при подобен развой същото да се случи и в предстоящия сблъсък от Висшата лига с Борнемут.

