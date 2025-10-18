Модерният футбол: Нотингам уволни Постекоглу след 40 дни работа

Нотингам Форест уволни своя мениджър Ангелос Постекоглу само 40 дни, след като го назначи за заместник на Нуно Еспирито Санто.

Австралиецът с гръцки корени изкара само осем мача начело на Форест, за да бъде освободен след домакинската загуба с 0:3 от Челси във Висшата лига.

Собственикът на Нотингам Евангелос Маринакис напусна мястото си по средата на двубоя на "Сити Граунд", а съобщението за бъдещето на Постекоглу беше потвърдено 19 минути след края на мача.

Ангелос Постекоглу беше назначен на 9 септември - четири месеца след триумфа в Лига Европа с Тотнъм, но след като няма победа и записа шест загуби в първите си осем срещи с Форест Маринакис предприе действия и клубът вече търси трети мениджър този сезон.

"Футболен клуб Нотингам Форест може да потвърди, че след серия от разочароващи резултати и представяния Ангелос Постекоглу е освободен от задълженията си като старши треньор с незабавен ефект", се казва в изявлението на клуба, цитирано от агенция "Ройтерс".