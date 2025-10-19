Доклад спасява Флик, „гори“ само за Ел Класико

Барселона остана без старши треньор за дербито с Реал (Мадрид), след като Ханзи Флик бе изгонен при драматичната победа над Жирона с 2:1. Германецът получи два жълти картона – първият за иронично ръкопляскане, а вторият за неприличен жест, дошъл при късното победно попадение на Роналд Араухо.

Според испанският журналист Джоан Батльори, каталунският клуб ще обжалва наказанието.

Някои от жестовете на Флик се считат за провокативни, но нито един от тях не е споменат в официалния доклад на рефера Жил Мансано. Този детайл е от решаващо значение, защото без да се посочват утежняващи вината обстоятелства, наказанието е ограничено само до един мач. В по-сериозни случаи то може да се удължи до шест.

"Не съм направил нищо срещу никого – оправда се германецът след двубоя. - Аплодирах Де Йонг при първия картон, а за втория не знам защо ми го показа. Никога не бих направил нищо срещу когото и да било. Не съм казал нищо на съдията. Аплодирах, за да окуража отбора си. Сега не мисля за това, че ще пропусна „Ел Класико“. Реферът не искаше да говори с мен, просто си тръгна и аз го приемам. Той е съдията.“