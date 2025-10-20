Касабов до Инфантино при триумфа на Мароко

Михаил Касабов застана до Джани Инфантино на финала на световното първенство за младежи под 20 години. Двубоят на стадион „Хулио Мартинес Праданос“ в чилийската столица Сантяго беше исторически – Мароко спечели първата си титла след 2:0 над Аржентина.

ФИФА определи Касабов да бъде делегат на големия двубой. От много години бившият президент на БФС и най-известен български международник получава наряди за мачове от най-високи форуми. Заедно с Инфантино двамата застанаха за снимка на стадиона преди старта на финала.

Мароко стана едва вторият африкански отбор, станал европейски шампион за мъже под 20 години. През 2009-а го постигна Гана. Мароканците участват на мондиали от 48 години. Най-големият успех страната постигна на голямото световно първенство през 2022 година в Катар. Тогава Мароко сензационно стигна до полуфинал.

Сега малките звезди на африканската страна са едва първият отбор, побеждавал Аржентина на финал след Бразилия през 1983 година в Мексико. Тогава за „селесао“ играха бъдещети световни шампиони Карлос Дунга, Бебето, Джовани и компания.