Треньорът на Ливърпул обижда Юнайтед

Арне Слот, треньорът на Ливърпул, се опита да замаже болезнената домакинска загуба от Манчестър Юнайтед, обиждайки съперника. Нидерландецът, станал шампион в първия си сезон, не можел да повярва как „червените дяволи“ играят толкова дефанзивно и с изритани напред топки.

„Те имат толкова много качествени футболисти и не мога да разбера такава тактика – рече Слот. - Да допуснеш гол в 62-ата секунда е проблем. От толкова много положения вкарахме само веднъж. Поне десет бяха. Много е лошо, че получаваме да допускаме голове от статични положения.“

Легендите и тв водещи като Джейми Карагър и Рой Кийн призоваха Слот да не „започва състава“ с Мохамед Салах. И че времето на Върджил ван Дайк като лидер изтича. Двамата подписаха нови договори с Ливърпул през тази година. Отборът не е губил четири поредни мача от ноември 2014 година, когато беше под ръководството на Брендън Роджърс.

Едва за втори път в най-лютото дерби на Британия падна гол във втората минута. Сега се разписа Брайън Мбеумо, а през октомври 1995 година го стори Ники Бът в полза на „червените дяволи“ на „Олд Трафорд“.

Рубен Аморим е едва третият треньор, който спечели първите си два мача като гост срещу действащия шампион в историята на Висшата лига. Преди него успяха Мануел Пелегрини и Антонио Конте. Героят на Юнайтед се казваше Хари Магуайър. Толкова критикуваният защитник вкара с глава победно в 84-ата минута. А капитанът Бруно Фернандеш вече има 52 асистенции във Висшата лига.

Юнайтед не беше печелил шампионатен мач на „Анфийлд“ от януари 2016 година, когато се разписа Уейн Руни.