Стоилов: След 60-ата минута започнахме да имаме проблеми

Старши треньорът на турския елитен Гьозтепе (Измир) Станимир Стоилов заяви, че отборът му не е заслужавал да загуби с 0:1 от Аланяспор през уикенда в 9-ия кръг на турското първенство, добавяйки, че пропуснатите възможности през първото полувреме и грешките в защитата в последните минути са били ключови за изхода на мача.

"Преди всичко бих искал да поздравя Аланияспор. Не мисля, че заслужавахме да загубим. Имахме много положения през първото полувреме, но за съжаление не успяхме да ги реализираме. В същото време не дадохме и на противника ни чисти ситуации", започна българският специалист, за когото това беше първо поражение през сезона. Гьозтепе остана с 16 точки и слезе на 5-о място в класирането, на 3 от 3-ия в Лигата Фенербахче. На върха е Галатасарай с 25 точки от 8 победи и едно равенство.

"След 60-ата минута започнахме да имаме проблеми при статичните положения. Започнахме да правим някои грешки в защита, особено в последните минути, защото нашите играчи бяха изморени в тези моменти от срещата. Но умората в атакуващите ни футболисти доведе до грешки в защитата, защото това натежа на целия отбор. Нямахме много възможности за смени. А в такива мачове смените, които правите в последните 20 минути, могат наистина да повлияят на хода на играта. Възможно е да спечелите мача само със смени на футболистите от атаката", обясни българският специалист.

И въпреки че са допуснали само три гола от началото на сезона, футболистите на Стоилов имат доста проблеми в атаката, тъй като са вкарали 11 гола. Тимът няма изявен реализатор, а новите бразилски нападатели все още не могат да заменят напусналия в посока РБ Лайпциг (Германия) Ромуло. С по два гола са Жуан Сантош и нигерийският халф Денис Антъни.

В 10-ия кръг на първенството Гьозтепе отново гостува, но този път на лидера и защитаващ титлата си тим на Галатасарай, като срещата на стадион "Рамс Парк" е на 26-и октомври от 16:00 часа. За гостите малко предимство е, че през седмицата "Джим-бом" ще посрещнат сензацията в Шампионската лига Будьо/Глимт (Норвегия).