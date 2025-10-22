Нощта на униженията

Нощ на униженията! Третият ден на Шампионската лига започна с 48 гола – второто най-добро постижение на турнира. И докато дебютантите Кайрат и Пафос направиха 0:0 за първа в историята си точка, велики клубове загубиха със злокобни резултати мачовете си.

Шампионът Пари Сен Жермен зашлеви със седем гола Байер (Леверкузен), някогашен финалист в турнира и миналогодишен първи на Бундеслигата. Германският клуб изглеждаше буквално като боксова круша. “Длъжни сме да се извиним на феновете“, промълви Алекс Гарсия, вкарал и двата гола за „аспирините“.

ПСЖ спечели 12-ия си мач в Шампионската лига през 2025 година, с което се изравни с Реал от 2014-а и Байерн от 2001-а. За втори път френският гранд отбелязва четири гола през първото полувреме, както през 2022 г. срещу Макаби (Хайфа), когато резултатът пак беше 7:2.

Диего Симеоне и неговият Атлетико повече от декада се смятат за един от най-трудно победимите отбори в света. Всичко хубаво, но се стигна до гостуването на Арсенал, актуален лидер във Висшата лига. Около час „дюшекчиите“ издържаха домакинския напор, дори удариха греда. Но тогава започна вихрушката. Арсенал отбеляза четири гола, а с два се отличи Виктор Гьокереш. Шведският национал отнесе доста критики за играта си напоследък и не се беше разписвал над 600 минути. Феновете на стадион „Емирейтс“ започнаха да пеят: „Диего, какъв е резултатът?“

Всъщност Албиона е най-трудното място за Атлетико. Отборът никога не е печелил като гост на англичани в груповата фаза – две равенства и четири загуби.

Наказателната акция на Висшата лига срещу Примера дивисион продължи с триумфа на Манчестър Сити над Виляреал с 2:0 като гост. Мачът ще се започни с удивителен рекорд на Ерлинг Холанд. Норвежкото чудо се разписа в 12-и мач поред, с което изравни Кристиано Роналдо. А тимът на Пеп Гуардиола вече е непобеден в девет мача във всички турнири и отново набира познатата си скорост. Сити изпадна в едногодишна криза, като последният успех на чужд терен в Шампионската лига датираше от преди 13 месеца – срещу Слован в Братислава. Оттогава „гражданите“ имаха четири загуби и само едно равенство.

В графата „унижени“ е и Наполи. Италианският шампион катастрофира с 2:6 на терена на ПСВ Айндховен. Никога в историята си славният тим не беше получавал шест гола в евротурнирите. Последната „шестица“ датира от 21 декември 1997 г. срещу Сампдория – 3:6 в Серия А.

ПСВ Айндховен е едва втория нидерландски тим, който отбелязва шест гола в турнира на шампионите. Това бе направил единствено Аякс при 10:0 срещу Омония през 1979 година в предишния формат.

“Някои хора в Неапол само вдигат пушилка – изригна треньорът Антонио Конте. - И новите, и старите футболисти трябва да се вземат в ръце. Няма смисъл от добри индивидуалности. Играчите ни са чупливи. Повтарям – Наполи и неаполитанците не трябва да бъдат „яздени“. Миналия сезон спечелихме титлата, защото всеки игра на лимита си.“

Кевин де Бройне и капитанът Джовани ди Лоренцо получиха оценка 4 по десетобалната система. А като единствения светъл лъч беше определен Скот Мактомини, футболист №1 на миналия сезон в Серия А.

Завръщането на Жозе Моуриньо в Шампионската лига и Англия не минава добре. Двукратният шампион Бенфика беше разгромен от Нюкасъл, който имаше доста проблеми в първенството досега.

Гръцката гордост Олимпиакос също получи сериозен шамар, но най-малко може да се срамува. Барселона разгроми елините с 6:1. За първи път в историята на каталунците испанец направи хеттрик в турнира – Феран Лопес. В Манчестър пък само стискат гневно зъби, гледайки представянето на Маркъс Рашфорд. Нападателят вкара два от головете и асистира на още един. Рашфорд играе под наем в Барселона, след като двама треньори поред – Ерик Тен Хаг и Рубен Аморим, го обявиха за ненужен в „Юнайтед“. В неделя англичанинът ще води атаката на Барса срещу Реал в първото си Ел Класико.

Нико Ковач пък се изравни с Луис ван Гаал и Фабио Капело, след като не загуби и 12-ия си мач в групите на Шампионската лига. Неговият Борусия (Дортмунд) срази Копенхаген на чужд терен – 4:2. В тази серия бившият хърватски национал има 9 успеха и три равенства.

Интер, финалист от миналото издание на Шампионската лига, също се представи на ниво. „Нерадзурите“ разгромиха белгиския дебютант Юнион с 4:0 на негов терен. За първи път от 2004 година и мача срещу Валенсия (5:1) отборът вкарва четири пъти в турнира.