Тийнейджърите атакуват

След нощта на униженията на гиганти във вторник, дойде и нощ, в която тийнейджърите атакуваха Шампионската лига. Сензационни резултати нямаше, но четирима голобради момчета накараха светът да говори за тях.

През лятото след 25-годишна служба и с всички възможни трофеи Томас Мюлер напусна Байерн, за да завърши кариерата си във В|анкувър. Но наследникът му вече е на терена! На 17 години и 242 дни Ленарт Карл стана най-младият футболист на баварците и въобще германец с гол в Шампионската лига – при 4:0 над Брюж. Тийнейджърът започна като титуляр заради контузия на Серж Гнабри в последния момент.

„Момчето има голям нюх към гола, дано го покаже в тренировките“, рече преди двубоя треньорът Венсан Компани, чийто договор беше продължен тази седмица. Има ли Карл нюх към гола? В 5-ата минута момчето пое топката на 30 метра от вратата, излъга трима съперници и от 20 м стреля – 1:0! Точно малкият Карл, висок само 168 сантиметра!

„Лени има топки и днес го показа – похвали го Александър Павлович, който преди две години по подобен начин влезе в състава на Байерн. - Уникално момче е и тепърва ще го гледаме.“

Хари Кейн продължи наказателната акция на Байерн с петия си гол в първите три мача от Шампионската лига този сезон. Англичанинът вече има 20 попадения в 12 мача. Кейн стигна по-бързо до тази кота дори от Лионел Меси (три пъти по 17) и Кристиано Роналдо (13 през 2014 г.)

Байерн е са само на една победа от изравняване на велик рекорд на Милан сред петте големи първенства на Европа. Германският колос има поредни успеха от началото на сезона, а „росонерите“ се гордеят с 13 от сезон 1992/93.

Победата на Челси с 5:1 над Аякс на „Стамфорд Бридж“ също не звучи изненадващо. Но „син“ Лондон живее в приказката на тийнейджърите. За първи път в историята на Шампионската лига трима хлапаци вкараха голове – Марк Гую, Естевао Уилян и Тюрик Джордж. Досега най-младият реализатор на Челси в турнира беше Рийс Джеймс на 19 години и 332 дни при 4:4 срещу Аякс. Как ли се е чувствал Рамко Пасвеер, стражът на нидерландците? Излизайки с отборите от тунела, вратарят повече приличаше на учител в гимназията, който е на открит урок с класа си. На 42 години Пасвеер е по-възрастен от Естевао и Лавия, от Хато и Гитенс или Бунанот и Гую все взети по двама заедно. А влезлият като резерва Райън Кавума-Маккуин е роден през януарид 2009 година, когато вратарят вече бе сменил три отбора в родината си.

Енцо Мареска, треньорът на Челси, пусна вторият най-млад отбор в историята на Шампионската лига въобще. Преди мача клубът регистрира 33-а души от академията си пред УЕФА, които са за втория отбор, но винаги могат да прекрачат в първия.

Висшата лига е големият победител на седмицата в турнира на милионерите. Шестте отбора вкараха общо 19 гола, което не се е случило на никоя друга държава – Челси (5), Ливърпул (5), Арсенал (4), Нюкасъл (3), Манчестър Сити (2) и само Тотнъм не се разписа.

Ливърпул най-накрая взе глътка въздух и след четири поредни загуби разгроми Айнтрахт с 5:1 във Франкфурт. Така „червените“ показаха на Бундеслигата, че единствено Байерн и до някъде Борусия (Дортмунд) може реално да се мери с най-силните в Европа. Предния ден Байер (Леверкузен) беше унижен с 2:7 от Пари Сен Жермен пак на своя земя.

Със сигурност на Шаби Алонсо не му е приятно какво се случва с „аспирините“, които водеше до май, но сега живее в друга орбита. Новият треньор на Реал се нареди до Юп Хайнкес, Карлос Кейрош, Жозе Моуриньо и Карло Анчелоти с три победи в първите си три мача начело на „Балета“ в Шампионската лига. Изваденият от националния отбор на Англия халф Джуд Белингам вкара за 1:0 срещу Ювентус на „Сантяго Бернабеу“. Вратарят Тибо Куртоа изигра мач №300 за Реал. Така белгиецът е четвъртият по двубои страж в историята на клуба след Икер Касияс (725), Пако Буйо (456) и Мигел Анхел (346).

Чудно постижение направи бразилецът Леандро Андраде. Футболистът на азербайджанския Карабах е първият в историята на евротурнирите, който вкарва в три мача гол в първата минута. Сега Андраде се разписа при гостуването на Атлетик в Билбао, загубено с 1:3. Но предишните му попадения в самото начало са срещу ФКСБ през януари, както срещу Хекен през 2023 г.