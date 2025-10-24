Рафа Бенитес се завърна, ще работи на Балканите

Рафаел Бенитес се завръща във футбола и застава начело на Панатинайкос. Според местната преса испанецът ще получава най-високата треньорска заплата в историята на страната, пише агенция "Ройтерс".

Преживяващият труден период атински клуб, който се намира на седмо място в гръцката Суперлига, обяви, че опитният специалист е подписал договор до 2027 година.

Местните медии информират, че сделката е на стойност близо 4 милиона евро на година и включва опция за удължаване за още един сезон.

65-годишният Бенитес, който през кариерата си е водил Реал Мадрид, Интер и Нюкасъл, беше уволнен от Селта Виго през март 2024-а, след като отборът му спечели само пет мача от първенството. Преди това Рафаел Бенитес напусна английския Евертън след само 200 дни в началото на 2022-а.

С испанеца начело тимът на Ливърпул спечели трофея в Шампионската лига през 2005 година в "Чудото от Истанбул", достигна до финала през 2007-а и спечели Купата на Английската футболна асоциация (ФА Къп) през 2006-а.

Бенитес беше временен мениджър на Челси, когато "сините" от Лондон спечелиха титлата в Лига Европа през 2013 година. Той изведе Наполи до триумф в турнира за Купата на Италия през 2014-а.

Сътрудничеството му с Реал Мадрид приключи през януари 2016 година след седем месеца на специалиста на поста.

Гръцкият Панатинайкос уволни Руи Витория през миналия месец, а Христос Контис стана временен треньор. Клубът от Атина загуби с 1:3 от Фейенорд в четвъртък вечер в Лига Европа.

Първият мач на Рафаел Бенитес начело на гръцкия отбор ще бъде в неделя, когато Панатинайкос приема последния в класирането в местния шампионат Астерас Триполис.