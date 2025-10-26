55-годишен ужас се повтаря за Ливърпул

От големия фаворит за титлите във Висшата лига и Шампионската лига Ливърпул започна да живее в ада. И то в седмицата на Вси светии. За първи път от 55 години „червените“ загубиха пет поредни гостувания на лондонски отбори. За последно победиха Брентфорд, за последно паднаха от Брентфорд – 2:3! През този сезон английският шампион допусна 21 гола, а падна четири пъти поред за първи път от февруари 2021 година. Със сигурност изигралият 150-и мач Върджил ван Дайк не си е представял така сезона, в който е непрекъснато критикуван. Нито Мохамед Салах, вкарал втория гол след шест мача суша във Висшата лига. Игор Тиаго, бивш ас на Лудогорец, заби от дузпа третото попадение за Брентфорд. Бразилецът вече се разписа два пъти и при победата над Манчестър Юнайтед.

„Сутринта ще бъдеш уволнен“, запяха феновете на „пчеличките“ към Арне Слот, треньора на Ливърпул.

А в каква приказка заживя Съндърланд. Завърналият се в елита тим е втори в класирането след 2:1 над Челси. Това място след девет кръга „черните котги“ заемаха за последно на 29-ия ден на 21-и век!

От фаворит за уволнение Рубен Аморим може и да възроди Манчестър Юнайтед. За първи път под ръководството на португалеца „червените дяволи“ спечелиха три поредни мача – сега 4:2 над Брайтън. А за първи път въобще в историята на клуба двама бразилци вкараха в един двубой в английския елит – Каземиро и Куня.