Срам за победените за „Златната топка“

Голям срам за последните двама победени в класацията за „Златната топка“! След победата на Реал над Барселона с 2:1 в Ел Класико новините са не толкова за играта, колкото за Винисиус и Ламин Ямал. Двете млади звезди на грандовете посипаха с пепел най-чакания мач в света.

Първо за победителя. Винисиус участва в няколко скандални сцени на терена. В една от тях даде фланелката си на съперник, който я дърпаше по време на дрибъл. Но истинският вулкан избухна при смяната му в 70-ата минута. „Мен ли? Мен ли?“, изкрещя бразилецът към треньора Шаби Алонсо. След това телевизионните повторения разкриха по устните другата част от репликите. Една от тях е „Върви по дяволите!“, гарнирана с ругатня. Въпреки това Алонсо опита да го успокои с думите „Хайде, Вини, успокой се!“

Ситуацията обаче не приключи тук. На влизане в тунела нападателят продължи: „Винаги аз! Напускам! По-добре да си ходя!“ Почти веднага след това, прегърнат от резервния вратар Андрей Лунин, бразилецът седна на скамейката.

Всичко това не стигна на Винисиус. След края на мача двата отбора се сбиха, а Педри от Барселона получи червен картон. Винисуис атакува Ламин Ямал, който преди Ел Класико дразнеше Реал с четирите поредни победи на каталунците от миналия сезон и че сега двубоят е едва ли не протоколен. Особено бесен от „белите“ беше ветеранът Дани Карвахал, който бе готов да „изяде“ съперника.

Явно по-спокоен, бразилецът използва социалните мрежи с обръщение, но не и извинение. „Това е съобщение към всички мадридисти – започна Винисиус. - И най-вече към тези, които дойходоха на „Сантяго Бернабеу“ и ни подкрепяха пламенно. Така е в Ел Класико. Много неща се случват на и извън терена. Опитваме се да сдържаме нервите си, но не винаги се получава. Не искаме да нападаме никого, особено младите футболисти и феновете. Знаем, че когато стъпим на терена, трябва да изпълняваме ролята си. Така беше и днес. Да живее Мадрид!“

Миналата година Винисиус се превърна в тема №1 около награждаването за „Златната топка“. След като в последния момент в Реал разбраха, че тя е за Родри, целият клуб бойкотира церемонията в Париж.

През тази година Ямал и Барселона показаха джентълменско поведение, макар мнозина по света да очакваха детето-чудо да бъде награден. „Златната топка“ обаче беше за Осман Дембеле. На терена на „Сантяго Бернабеу“ от магията на Ямал нямаше почти нищо. Преди малко повече от година испанският национал беше в основата на титлата на Евро 2024, но сега нямаше нито един точен удар или точно центиране. Успешните му пасове бяха едва 50 процента.

Въпрети това Ямал не спираше да дразни Реал най-вече в социалните мрежи. И получи „обратна връзка“. „Говоренето е евтино“, написа му Джуд Белингам, английската звезда на Реал.

„Заяжданията на Ямал ни мотивираха – каза френският национал Орелиан Чуамени. - Това са само думи, нищо лично. Дори ни мотивира още повече. Нека преди другото дерби да говори още повече.

И докато ближе раните от загубата и унижението, Ямал планира да се нанесе в нова къща. А тя е повече от специална – на бившата звездна двойка Жерар Пике и Шакира. Имотът струва 14 милиона евро. Имението е построено през 2012 година и е с площ 3800 квадратни метра. Именно там стартира любовта между защитника на Барселона и попзвездата, които вече са разделени.

Красивото лице на Ел Класико беше Килиън Мбапе. Французинът все повече набира скорост и започва да омайва света с головете си. Мбапе е третият футболист с попадения в четири поредни Ел Класико през новия век след Роналдиньо (4 двубоя, 5 гола) и Кристиано Роналдо (6 двубоя, 7 гола).

Шаби Алонсо пък накара „Сантяго Бернабеу“ бързо да забрави за геройствата на Карло Анчелоти, както Мбапе почта да засенчва Роналдо. Младият испанец, спечелил Бундеслигата през 2024 година, пусна най-младия състав на Реал в последните 20 години срещу Барселона.

„Този мач ми приличаше на среща между мъже и момчета – коментира легендарният треньор Арсен Венгер, който работи за ФИФА и беше на трибуните. - Защитата на Реал беше много по-силна от тази на Барселона. В атака домакините непрекъснато бяха опасни, а каталунците – неефективни. Барса владееше много топката, но не се виждаше как ще вкара.“