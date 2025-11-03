Чудният живот на Рашфорд в Барселона

След 10 години, 426 мача, 138 гола и 78 асистенции Маркъс Рашфорд се оказа ненужен в родния Манчестър Юнайтед. Последните му два сезона там бяха кошмарни. Намери утеха с договор под наем в Барселона, който с всеки изминал двубоя се превръща в Страната на чудесата за бившия английски национал.

Рашфорд се превърна в най-важния играч на каталунците редом с Ламин Ямал. Двамата вкараха по веднъж при победата с 3:1 над Елче. А публиката на стадиона стана на крака, за да ръкопляска на англичанина, който излезе в 74-ата минута вместо суперзвездата Роберт Левадновски. Досега през сезона Рашфорд има шест гола и седем асистенции в 14 мача. Вече почти не остана съмнение, че Барса ще го откупи догодина за скромните в съвременния футбол 30 милиона евро. През този сезон само двама души са участвали в повече голове в Примера дивисион – Килиън Мбапе от Реал и Хулиан Алварес от Атлетико.

Ямал пък продължава своя личен поход към рекордите. Голът му бе 17-и в 80 мача за първенство. На 19 години в петте топ първенства на Европа единствено Мбапе имаше повече – 23. Юбилейно за Барселона се разписа и Феран Торес – за 50-и път.

Мачът срещу Елче обаче беше странен. Новакът в елита е първият, който владееше повече топката при гостуване на Барселона през новия век – 51 срещу 49 процента.